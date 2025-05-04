Юбилейное шествие "Надень народный костюм в честь Латвии" (04.05.25)
4 мая 2025 года отмечается 35-я годовщина восстановления независимости Латвийской Республики. В честь этого события в Риге прошла юбилейная акция ...
ФОТО, ВИДЕО: шествие в народных костюмах в Риге вызвало восхищение туристов
Сегодня в Риге состоялось шествие в народных костюмах от Ратушной площади до памятника Свободы, которое вызвало восхищение и восторг у туристов. Несмотря на дождь и прохладную погоду, в шествии приняли участие почти 400 человек.
В шествии участвовали также семьи с детьми. Участники с песнями и музыкой направились к памятнику Свободы, чтобы возложить цветы в честь 35-летия восстановления независимости Латвии.
За происходящим наблюдали не только рижане и гости столицы, но и большое количество туристов, выразивших восторг от происходящего.
Как рассказали агентству LETA гости из Италии, их поразило, что люди собрались на столь красочный праздник несмотря на холодную погоду. Группа молодежи из Эстонии выразила радость, что оказалась в столице Латвии именно во время празднования восстановления независимости. Они отметили, что понимают важность этого дня для Латвии, и подчеркнули, что сами всегда отмечают и День восстановления независимости Эстонии.
Многие туристы пошли вместе с участниками шествия до памятника Свободы и запечатлели мероприятие на свои смартфоны.
Как уже сообщалось ранее, сегодня в Риге широко отмечается 35-я годовщина восстановления независимости Латвийской Республики.
Возложение цветов к памятнику Свободы в честь 35-й годовщины восстановления независимости Латвии
У памятника Свободы прошла торжественная церемония возложения цветов с участием высших должностных лиц государства.