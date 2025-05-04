ФОТО, ВИДЕО: шествие в народных костюмах в Риге вызвало восхищение туристов

Как рассказали агентству LETA гости из Италии, их поразило, что люди собрались на столь красочный праздник несмотря на холодную погоду. Группа молодежи из Эстонии выразила радость, что оказалась в столице Латвии именно во время празднования восстановления независимости. Они отметили, что понимают важность этого дня для Латвии, и подчеркнули, что сами всегда отмечают и День восстановления независимости Эстонии.