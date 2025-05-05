Давай наливай, поговорим: Латвия заняла высокое место в рейтинге самых пивных стран мира
Чехия остается мировым лидером по потреблению пива: в среднем на одного жителя приходится 152,1 литра в год. Латвия едва не попала в первую десятку, заняв 11-е место.
Согласно последнему анализу компании Kirin Holdings, только страны Европы входят в десятку лидеров, подтверждая тесную связь между европейской культурой и пивом.
Как сообщает Visual Capitalist, США занимают лишь 27-е место из 170 стран по потреблению пива на душу населения, уступая Великобритании, Австралии и Бразилии.
Чехия официально признала пивную культуру частью своего национального наследия - 96% пива здесь производится внутри страны, а традиции пивоварения уходят корнями в 993 год. Подобно Чехии, Германия и Бельгия также включили пивную культуру в список культурного наследия, что отражает глубокую историческую связь этих стран с напитком.
Чехия занимает первое место уже 31-й год подряд, несмотря на ежегодное снижение потребления. Второе место в рейтинге занимает Австрия, где светлое пиво типа Märzen является стандартом. Далее следуют Литва и Ирландия — в обеих странах среднестатистический житель выпивает более 100 литров пива в год. В Ирландии национальным символом считается Guinness, варящийся на пивоварне St. James Gate, которой уже более 260 лет.
Интересно, что Великобритания и Нигерия потребляют больше Guinness, чем сама Ирландия. В Великобритании каждый десятый проданный бокал пива — это Guinness.
За пределами Европы в топ-20 также входят Панама, Мексика, Габон и Южная Африка — страны с развитыми пивными традициями.
А как же Латвия? Страна на 11-м месте в мире с 83,8 литров в год на человека. Это, кстати, 167,6 стандартных бутылок пива объемом в 0,5 литра. Не так уж и много на самом деле - лишь 0,459 бутылки в день. Кроме Литвы, Латвию опередила и Эстония - 92,6 литра в год на человека и седьмое место в мире.
Однако, несмотря на столь вроде бы неплохие показатели, латвийские пивовары не веселы. По их мнению, этот год может стать годом банкротств в пивоваренной отрасли страны, что приведет к сокращению числа местных производителей.