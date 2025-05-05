Давай наливай, поговорим: Латвия заняла высокое место в рейтинге самых пивных стран мира

А как же Латвия? Страна на 11-м месте в мире с 83,8 литров в год на человека. Это, кстати, 167,6 стандартных бутылок пива объемом в 0,5 литра. Не так уж и много на самом деле - лишь 0,459 бутылки в день. Кроме Литвы, Латвию опередила и Эстония - 92,6 литра в год на человека и седьмое место в мире.