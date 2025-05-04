Президент: 35 лет назад мы смогли объединиться ради общей цели - свободной и независимой Латвии

В своем поздравлении он призвал отмечать праздник восстановления независимости страны, подчеркнув, что радоваться и праздновать так же важно, как и защищать. Президент побуждает встречаться с близкими, поздравлять даже тех соседей, с кем никогда не общались, и радоваться вместе с незнакомыми людьми. По его мнению, если у нас общая цель — «мы не чужие, мы свои, мы — Латвия».