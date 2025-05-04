Президент: 35 лет назад мы смогли объединиться ради общей цели - свободной и независимой Латвии
Президент Латвии Эдгар Ринкевич в обращении к народу подчеркнул важность единства, вспоминая историческое голосование за независимость, состоявшееся 35 лет назад.
"35 лет назад мы смогли объединиться ради общей цели — свободной, независимой Латвии — и я убежден, что и сегодня мы на это способны", - подчеркнул президент Латвии Эдгар Ринкевич в поздравлении по случаю годовщины восстановления независимости Латвийской Республики.
Pirms 35 gadiem spējām vienoties kopīgam mērķim. Mērķim, kas svarīgāks par ikdienas nesaskaņām. Brīvai, neatkarīgai Latvijai. Esmu pārliecināts, ka arī tagad mēs to spējam.— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) May 4, 2025
Šodien svinam 4. maiju – mūsu valsts neatkarības atjaunošanas svētkus! Priecīgus mūsu Brīvības svētkus! pic.twitter.com/uZyZGMuCUk
Глава Рижского замка отметил, что 4 мая 1990 года с букетами сирени в руках — фиолетовой и белой — люди с гордостью и надеждой встречали у здания Верховного Совета в Старой Риге депутатов, подавляющее большинство которых проголосовали за восстановление независимости Латвийской Республики.
По его словам, тогда за Верховным Советом стояли латвийские патриоты, которые ясно показали, что хотят сами решать свою судьбу, говорить на латышском языке, беречь свою культуру, видеть правду, а не планы пятилетки. Президент подчеркнул: эти люди хотели строить Латвию, а не поддерживать разрушающуюся империю. Эдгар Ринкевич выразил благодарность каждому, кто за последние 35 лет защищал, развивал и искренне любил Латвию.
В своем поздравлении он призвал отмечать праздник восстановления независимости страны, подчеркнув, что радоваться и праздновать так же важно, как и защищать. Президент побуждает встречаться с близкими, поздравлять даже тех соседей, с кем никогда не общались, и радоваться вместе с незнакомыми людьми. По его мнению, если у нас общая цель — «мы не чужие, мы свои, мы — Латвия».
Ранее Otkrito.lv сообщал, что сегодня отмечается 35-я годовщина провозглашения Декларации о восстановлении независимости Латвийской Республики.