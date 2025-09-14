"В полиции сказали - без баллончика не выходить": в Иманте женщина чудом избежала нападения - спасли случайные прохожие

Пострадавшая отмечает, что нападавший уже опознан, в полицию подано официальное заявление и приложены фото. В разговоре с полицией женщине посоветовали не выходить без газового баллончика. «В полиции сказали: без баллончика в наше время не выходить. Очень много больных, наркоманов, да и просто людей, слетевших с катушек. Даже если внешне они кажутся нормальными, их может спровоцировать любая мелочь, вплоть до того, что вы разговариваете на своём языке», — добавила она.