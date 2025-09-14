Неразгаданная тайна: о случившемся ужасе свидетельствует лишь видео с камеры пропавших девушек
В марте 2014 года две голландки — 21-летняя Крис Крамер и 22-летняя Лисанна Фрун — отправились в Панаму, чтобы принять участие в волонтерском проекте и открыть для себя новую часть света. Они были умными, жаждущими приключений и полными жизненной энергии.
В апреле они решили отправиться в поход по тропе "El Pianista" — популярному маршруту, ведущему вглубь панамских джунглей. Но обратно они не вернулись.
Шли дни, их семьи вместе с местной полицией начали поиски — сначала с добровольцами, затем подключив вертолеты и собак. Но девушек так и не нашли.
Более чем через два месяца местная женщина недалеко от реки обнаружила рюкзак Лисанны. В нем находились оба их телефона, цифровая камера и паспорт Лисанны — удивительно чистый, несмотря на дожди и условия джунглей.
На фотографиях девушки сначала улыбаются в начале похода, а позже — уже в чаще леса, выглядят испуганными.
Вскоре были найдены костные останки и одежда, в том числе таз Крис и стопа, которая все еще была в сапоге. Экспертиза подтвердила, что обнаруженные части тел принадлежали Крис и Лисанне.
Что именно произошло, до сих пор остается загадкой. Одни считают, что они заблудились и умерли от травм или голода. Другие полагают, что произошло нечто более зловещее — возможно, столкновение с местными жителями или преступное деяние. Однако окончательная версия причины смерти так и не подтверждена.