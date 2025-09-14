Неразгаданная тайна: о случившемся ужасе свидетельствует лишь видео с камеры пропавших девушек

Что именно произошло, до сих пор остается загадкой. Одни считают, что они заблудились и умерли от травм или голода. Другие полагают, что произошло нечто более зловещее — возможно, столкновение с местными жителями или преступное деяние. Однако окончательная версия причины смерти так и не подтверждена.