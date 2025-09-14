"Вау, она еще поет!" Кумир прошлого Мирей Матье по-прежнему собирает полные залы
Имя Мирей Матье стало синонимом французской эстрады еще в прошлом веке. Для многих слушателей её "Pardonne-moi ce caprice d'enfant", "Santa Maria De La Mer" и "Une femme amoureuse" ассоциируются с целой эпохой. Казалось бы, в 79 лет легенда давно могла бы наслаждаться заслуженным отдыхом, однако певица продолжает выходить на сцену и удивлять поклонников.
В июне 2025 года Мирей выступила на фестивале Schlagerbooom Open Air в Германии. В соцсетях это вызвало волну эмоций: «Вау! Оказывается, Мирей Матье ещё поёт — и очень даже неплохо. Я-то думал, она уже давно на заслуженном отдыхе», — написал один из пользователей.
Другой вспоминает прошлое: «В 1917 году… ну ладно, чуть позже, в прошлом веке, был на её концерте в Олимпийском. Была хороша, просто блеск». Скептики отмечают, что певице стало труднее перемещаться по сцене — есть версии, что она пострадала в аварии. Зрители в Берлине осенью 2024 года писали, что «голос звучал, как и прежде, но больно было смотреть, как ей тяжело ходить». В то же время есть и обратные комментарии: «Кто это тут гадости пишет? Она прекрасно поёт и ходит, каждое утро гуляет по набережной Сены! Может, ещё переживёт всех злопыхателей!»
Любопытно, что концерты Матье по-прежнему собирают аншлаги. В Гамбурге билеты в огромный зал филармонии разошлись за считаные часы, а в Братиславе в декабре 2024 года зал был полон, пусть публика и состояла в основном из давних поклонниц певицы.
Но не все слушатели остаются верными. «Я любила её в детстве, потому что других не знала. А сейчас понимаю: певицы с большими голосами часто начинают их демонстрировать в ущерб репертуару. Голос надо показывать в опере. А на эстраде — душой петь. Вот Франс Галь того же периода мне ближе», — признается одна из поклонниц французской музыки.