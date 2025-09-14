"Вау, она еще поет!" Кумир прошлого Мирей Матье по-прежнему собирает полные залы

Другой вспоминает прошлое: «В 1917 году… ну ладно, чуть позже, в прошлом веке, был на её концерте в Олимпийском. Была хороша, просто блеск». Скептики отмечают, что певице стало труднее перемещаться по сцене — есть версии, что она пострадала в аварии. Зрители в Берлине осенью 2024 года писали, что «голос звучал, как и прежде, но больно было смотреть, как ей тяжело ходить». В то же время есть и обратные комментарии: «Кто это тут гадости пишет? Она прекрасно поёт и ходит, каждое утро гуляет по набережной Сены! Может, ещё переживёт всех злопыхателей!»