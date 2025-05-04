"Проблемы на дороге": в Эстонии обеспокоены тем, что Латвия закрывает шоссе на Ригу
Эстония надеется, что строительство нового моста в латвийской Салацгриве будет завершено в ранее озвученные сроки, заявил эстонский министр инфраструктуры Кулдар Лейс.
"Самое важное, что мост строится с очень хорошим темпом. Если он действительно будет готов осенью этого года, то это главное, чего мы ожидаем", - заявил Лейс в интервью rus.err.ee.
Заявление прозвучало после того, как стало известно, что временный мост в Салацгриве на шоссе Пярну-Рига будет закрыт для движения транспорта с 6 по 13 мая.
Министр выразил надежду, что работы завершатся в срок, так как латвийская сторона уже неоднократно заявляла, что мост будет готов осенью. В заключение министр добавил, что, несмотря на временные неудобства, связанные с реконструкцией, улучшение связей с Европой оправдывает краткосрочные проблемы на дороге.
Как уже сообщал Otkrito.lv, временный мост закрывался на ремонт и ранее, правда, не на столь продолжительное время. Теперь же весь транспорт будет пущен в объезд.