Армия РФ сегодня вновь нанесла массированный удар по Киеву, есть пострадавшие
Российские дроны в ночь на воскресенье, 4 мая, атаковали Киев.
Как сообщает DW, глава городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что падения обломков БПЛА были зафиксированы в нескольких районах столицы. В результате в Оболонском районе произошло возгорание восьми автомобилей и верхних этажей жилого дома, в Святошинском районе загорелись три частных дома.
Позже Ткаченко сообщил, что в Оболонском районе в результате атаки пострадали двое детей 14 и 17 лет, а в Святошинском три женщины обратились к медикам с острой реакцией на стресс. Им оказали помощь на месте. По данным мэра украинской столицы Виталия Кличко, за помощью к медикам обратились четверо киевлян: трое в Святошинском районе и один - в Оболонском.
По информации УНИАН, сейчас все пожары ликвидированы, спасатели продолжают ликвидировать последствия атаки.
Накануне вечером ВС РФ, кроме того, нанесли с помощью беспилотников удар по Черкассам. Глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец сообщил, что в областном центре произошло несколько взрывов, вспыхнули пожары.