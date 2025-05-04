Армия РФ сегодня вновь нанесла массированный удар по Киеву, есть пострадавшие

Позже Ткаченко сообщил, что в Оболонском районе в результате атаки пострадали двое детей 14 и 17 лет, а в Святошинском три женщины обратились к медикам с острой реакцией на стресс. Им оказали помощь на месте. По данным мэра украинской столицы Виталия Кличко, за помощью к медикам обратились четверо киевлян: трое в Святошинском районе и один - в Оболонском.