Сегодня в Риге проезд в общественном транспорте бесплатный!

Общественный транспорт в период с 1 по 5 мая курсирует по расписанию выходных дней. Особое внимание стоит обратить на 4 мая — в этот день, в честь Дня восстановления независимости Латвии, проезд в городском транспорте для всех пассажиров бесплатный.