Сегодня, в честь Дня восстановления независимости Латвии, общественным транспортом Риги можно пользоваться бесплатно.
В Латвии
Сегодня 06:41
Сегодня в Риге проезд в общественном транспорте бесплатный!
Сегодня, в честь Дня восстановления независимости Латвии, общественным транспортом Риги можно пользоваться бесплатно.
Общественный транспорт в период с 1 по 5 мая курсирует по расписанию выходных дней. Особое внимание стоит обратить на 4 мая — в этот день, в честь Дня восстановления независимости Латвии, проезд в городском транспорте для всех пассажиров бесплатный.
Дополнительно, в субботу, 10 мая, которая станет рабочей из-за переноса выходного, автобусы, трамваи и троллейбусы будут следовать по графику буднего дня.
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