Бездомные животные не останутся без помощи: в Риге теперь работает "Служба спасения животных"

Ранее, объявляя закупки и заключая договоры на услуги по отлову и размещению бездомных собак и кошек, а также по уходу за дикими животными в беспомощном состоянии, самоуправление рассчитывало на добросовестное выполнение обязательств со стороны компании Zoopolicija, в соответствии с их предложениями и условиями договоров.