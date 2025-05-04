Бездомные животные не останутся без помощи: в Риге теперь работает "Служба спасения животных"
С 1 мая предприятие SIA Zoopolicija не оказывает услуги по отлову и уходу за бездомными животными. Однако Рижское самоуправление продолжает обеспечивать решение острых ситуаций и оказание неотложной помощи животным.
В настоящее время животных принимает другая организация — общество "Служба спасения животных" (Dzīvnieku glābšanas dienests). Как и ранее, жители могут сообщать о бездомных или раненых животных по круглосуточному телефону 80001201.
Ранее, объявляя закупки и заключая договоры на услуги по отлову и размещению бездомных собак и кошек, а также по уходу за дикими животными в беспомощном состоянии, самоуправление рассчитывало на добросовестное выполнение обязательств со стороны компании Zoopolicija, в соответствии с их предложениями и условиями договоров.
К сожалению, поставщик услуг в одностороннем порядке отказался от исполнения обязательств до истечения срока действия договора, прекратив предоставление услуг, сообщает Рижская дума.
Тем не менее, Рижская дума оперативно организовала замену исполнителя, чтобы обеспечить бесперебойную помощь животным и защиту интересов общества. Все сообщения о раненых и безнадзорных животных, как и прежде, принимаются по бесплатному номеру 80001201, который работает 24/7.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что организация по спасению животных и столичные чиновники обвиняют друг друга в нарушении договора.