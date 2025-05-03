Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 13:11
Выявлены контакты заболевшего корью человека в Латвии, который приехал из Москвы
Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) 2 мая получил от автобусного оператора Ecolines список пассажиров рейса Москва-Рига, выявил контакты заболевшего корью человека в Латвии и проинформировал ответственные органы других стран, где есть контактные лица.
В настоящее время больной корью находится на лечении под наблюдением семейного врача, а контактным лицам следует следить за состоянием своего здоровья и при обнаружении симптомов заболевания обращаться к врачу.
Как сообщалось, в Латвии лабораторно подтвержден случай заболевания корью, в связи с чем ЦПКЗ призвал откликнуться пассажиров рейса автобуса Москва-Рига 16 апреля.
Больной корью прибыл в Ригу 17 апреля в 12:45 на международном автобусе Ecolines, который выехал из Москвы 16 апреля. ЦПКЗ запросил у автобусной компании информацию о пассажирах рейса.