Просят откликнуться пассажиров рейса ECOLINES Москва - Рига для предотвращения распространения инфекции

Больной корью прибыл в Ригу 17 апреля этого года в 12:45 на автобусе компании ECOLINES (маршрут № 8211 Москва – Рига), который выехал из Москвы 16 апреля в 17:15. SPKC запросил у международного автобусного оператора ECOLINES информацию о пассажирах указанного рейса, но пока ее не получил.