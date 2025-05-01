Просят откликнуться пассажиров рейса ECOLINES Москва - Рига для предотвращения распространения инфекции
Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) получил сообщение о лабораторно подтвержденном случае кори. Эпидемиологи немедленно начали эпидемиологическое расследование, чтобы выяснить обстоятельства заражения, установить контактных лиц больного и организовать необходимые меры по предотвращению распространения инфекции.
Больной корью прибыл в Ригу 17 апреля этого года в 12:45 на автобусе компании ECOLINES (маршрут № 8211 Москва – Рига), который выехал из Москвы 16 апреля в 17:15. SPKC запросил у международного автобусного оператора ECOLINES информацию о пассажирах указанного рейса, но пока ее не получил.
В связи с этим SPKC настоятельно просит всех пассажиров, ехавших в этот день по данному маршруту, а также сотрудников экипажа срочно связаться с эпидемиологами SPKC по круглосуточному телефону 67271738 или написать на электронную почту dezurants.riga@spkc.gov.lv.
Напоминаем, что корь — это высоко заразное вирусное заболевание, которое передается от человека к человеку мельчайшими каплями при разговоре, кашле или чихании инфицированного. Особенно велик риск заражения при нахождении с больным в одном помещении, в том числе в салоне транспортного средства.