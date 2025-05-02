Bloomberg: команда Трампа разработала план принуждения России к миру
Команда президента США подготовила для Дональда Трампа ряд вариантов усиления экономического давления на Россию, чтобы принудить ее к мирным переговорам.
Как пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники, Трамп еще не принял никакого решения, поскольку дипломатические усилия продолжаются. Собеседники агентства также отказались уточнять, какие именно варианты давления на Россию предложили президенту США.
Bloomberg напоминает, что Украина и ее союзники призывают Белый дом усилить давление на Москву путем введения дополнительных ограничений на экспорт энергоносителей, чтобы ограничить доходы агрессора от продажи нефти.
Соратник Трампа, сенатор США Линдси Грэм, на днях также заявил, что подготовил законопроект о введении новых "сокрушительных" санкций против России и стран, которые покупают ее нефть. В частности предлагается обложить 500-процентной пошлиной поставки в США товаров из стран, которые покупают российскую нефть, нефтепродукты, природный газ или уран.