Bloomberg: команда Трампа разработала план принуждения России к миру

Соратник Трампа, сенатор США Линдси Грэм, на днях также заявил, что подготовил законопроект о введении новых "сокрушительных" санкций против России и стран, которые покупают ее нефть. В частности предлагается обложить 500-процентной пошлиной поставки в США товаров из стран, которые покупают российскую нефть, нефтепродукты, природный газ или уран.