США могут ввести 500-процентную пошлину для стран, покупающих нефть у РФ
Законопроект о новых санкциях США против России и стран, которые покупают российскую нефть, поддерживают 72 сенатора, сообщил сенатор-республиканец из Южной Каролины Линдси Грэм.
Как сообщает Bloomberg, согласно документу, с которым ознакомилось информационное агентство, санкции предусматривают 500% пошлины на импорт из стран, которые покупают российскую нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Также санкции запретят гражданам США покупать российский суверенный долг. Грэм после заключения соглашения с Украиной о полезных ископаемых заявил, что цель нового законопроекта - помочь президенту Дональду Трампу.
"Он говорил о своем разочаровании. Я хочу переговорного завершения войны, достойного и справедливого. Я думаю, что Трамп - лучший человек для достижения этой цели, но эти санкции отражают точку зрения, что Сенат видит главным виновником Россию", - отметил сенатор.
Грэм добавил, что Владимир Путин "сделает огромную ошибку, играя с Трампом, поэтому этот законопроект является инструментом в арсенале президента". По его мнению, Путину в конце концов придется выбирать между переговорами о прекращении войны и "уничтожением" российской экономики.