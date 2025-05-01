США могут ввести 500-процентную пошлину для стран, покупающих нефть у РФ

"Он говорил о своем разочаровании. Я хочу переговорного завершения войны, достойного и справедливого. Я думаю, что Трамп - лучший человек для достижения этой цели, но эти санкции отражают точку зрения, что Сенат видит главным виновником Россию", - отметил сенатор.