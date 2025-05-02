20 тысяч за интервью? Мужчина, чья машина сгорела в Царникаве, назвал свой "гонорар"

Один из владельцев сгоревшей машины в разговоре с журналистами передачи «Degpunktā», выглянув из окна, с иронией заявил, что за интервью просит 20 000 евро — видимо, именно столько стоила его уничтоженная машина. Мужчина признался, что сам не понимает, как все произошло, и больше ему добавить нечего. Сгорели автомобили марок KIA и BMW. Один из соседей успел спасти свою машину — его вовремя предупредил неизвестный доброжелатель.