20 тысяч за интервью? Мужчина, чья машина сгорела в Царникаве, назвал свой "гонорар"
В Царникаве ранним утром буднего дня жильцы многоквартирного дома проснулись от грохота и ярких вспышек — на стоянке горели и взрывались автомобили. Инцидент вызвал волну обсуждений: кто-то предполагает техническую неисправность, кто-то выдвигает более необычные версии.
Около 4 утра в районе прогремели взрывы, загорелись несколько машин — зрелище было настолько пугающим, что жители подумали: произошло нечто гораздо более серьезное.
Один из владельцев сгоревшей машины в разговоре с журналистами передачи «Degpunktā», выглянув из окна, с иронией заявил, что за интервью просит 20 000 евро — видимо, именно столько стоила его уничтоженная машина. Мужчина признался, что сам не понимает, как все произошло, и больше ему добавить нечего. Сгорели автомобили марок KIA и BMW. Один из соседей успел спасти свою машину — его вовремя предупредил неизвестный доброжелатель.
Сосед по дому по имени Сандис рассказывает, что от взрывов и огня проснулась вся многоэтажка. У него есть интересная версия случившегося: по словам его знакомого, электропроводку в машине повредили куницы, после чего аналогичная участь постигла и новую машину, купленную взамен.
Полиция отмечает, что пламя задело и третий автомобиль, но признаков умышленного поджога не обнаружено. Уголовное дело возбуждено не будет. «По предварительной информации, сначала загорелся автомобиль BMW, а от него — еще два, стоявшие рядом. На данный момент нет признаков преступного умысла, вероятнее всего, пожар возник по техническим причинам», — сообщили в Государственной полиции.
Жильцы дома поблагодарили спасателей за оперативную работу — пожар удалось потушить чуть раньше шести утра.