Аварии и происшествия
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ВИДЕО: в Царникаве ночью сгорели три автомобиля
Ранним утром 30 апреля, около 4:00, на улице Лиепу в Царникаве произошел пожар, в результате которого были уничтожены три автомобиля.
Первоначально распространялась неофициальная информация, что загорелся автомобиль марки Tesla, однако позже Государственная полиция уточнила, что первым загорелся автомобиль марки BMW, от которого огонь перекинулся на два соседних автомобиля. На месте происшествия работали пожарные и полиция, проводится оценка всех обстоятельств. Точная сумма ущерба и вопросы страхового возмещения все еще уточняются.
Государственная полиция сообщает, что на данный момент нет признаков злонамеренного поджога. По предварительной информации, пожар, скорее всего, возник по техническим причинам. В связи с этим было принято решение не возбуждать уголовное дело.