ВИДЕО: в Царникаве ночью сгорели три автомобиля

Первоначально распространялась неофициальная информация, что загорелся автомобиль марки Tesla, однако позже Государственная полиция уточнила, что первым загорелся автомобиль марки BMW, от которого огонь перекинулся на два соседних автомобиля. На месте происшествия работали пожарные и полиция, проводится оценка всех обстоятельств. Точная сумма ущерба и вопросы страхового возмещения все еще уточняются.