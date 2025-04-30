Россия объявила в розыск главреда телеканала, который раньше вещал из Риги
Министерство внутренних дел России объявило в розыск главного редактора телеканала «Дождь» Тихона Дзядко.
Как сообщает интернет-издание «Медиазона», о возбуждении уголовного дела против Дзядко официальной информации нет. В карточке розыска также не указан соответствующий статьям Уголовного кодекса пункт.
Министерство юстиции РФ признало Дзядко «иностранным агентом» в октябре 2022 года, а телеканал «Дождь» был объявлен «нежелательной организацией» в июле 2023 года.
В конце апреля стало известно, что МВД также объявило в розыск журналистку и ведущую «Дождя» Юлию Таратуту. В ее отношении возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от исполнения обязанностей.
Ранее оппозиционный телеканал "Дождь" вещал из Латвии, но его лицензия была аннулирована латвийскими властями. Телеканал сейчас работает из Амстердама, но продолжает судиться с Национальным советом по радио и телевидению относительно отзыва лицензии.