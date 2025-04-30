Пожизненная пенсия снова в тренде. Что надо знать?

Если в 2022 году жители Латвии заключили договоров на сумму 63,6 млн евро, то в 2023 году объем подписанных премий снизился до 39,5 млн, а в 2024 году составил 43 млн евро. Несмотря на это сокращение, уже в прошлом году был зафиксирован рост на 9 %, а в первом квартале текущего года — стремительное увеличение на 21 %, свидетельствуют данные Латвийской ассоциации страховщиков (LAA).