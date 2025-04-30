Пожизненная пенсия снова в тренде. Что надо знать?
После временного спада интереса к пожизненной пенсии этот вид страхования в Латвии вновь начинает набирать популярность.
Если в 2022 году жители Латвии заключили договоров на сумму 63,6 млн евро, то в 2023 году объем подписанных премий снизился до 39,5 млн, а в 2024 году составил 43 млн евро. Несмотря на это сокращение, уже в прошлом году был зафиксирован рост на 9 %, а в первом квартале текущего года — стремительное увеличение на 21 %, свидетельствуют данные Латвийской ассоциации страховщиков (LAA).
Рост выплат несмотря на спад интереса
Даже в период снижения числа новых договоров выплаты по уже заключенным контрактам продолжали расти. В 2022 году пенсионеры получили 27,7 млн евро, в 2023 году — 29,5 млн, а в 2024 году — уже 32,4 млн евро, что на 9,8 % больше, чем годом ранее.
Почему интерес ослабел и снова вернулся
Пожизненная пенсия — это альтернатива обычному получению накоплений второго пенсионного уровня: вместо государства выплаты производит страховая компания. В 2023 году в этой сфере произошли законодательные изменения. Ранее пенсионеры могли выбрать три разных периода с различным размером выплат (например, более крупные выплаты в первые годы пенсии), но теперь выплата осуществляется равными частями на протяжении всего оставшегося срока жизни.
Президент LAA Янис Абашинс поясняет:
«С момента появления этой услуги в 2013 году интерес к ней только рос и достиг пика в 2022 году. Недавний спад, скорее всего, вызван тем, что исчезла возможность получать повышенные выплаты в начале пенсионного периода — именно это и привлекало многих клиентов».
Тем не менее, в 2025 году наблюдается новая волна интереса. Только в первом квартале договоры о страховании пожизненной пенсии заключили около 830 новых пенсионеров.
Главное преимущество — возможность наследовать
Согласно действующему законодательству, при достижении пенсионного возраста человек может выбрать: либо объединить накопления 1-го и 2-го уровня и получать одну государственную пенсию, либо заключить договор с частной страховой компанией. И именно пожизненная пенсия предоставляет уникальную возможность — ее можно передать по наследству. Если в договоре указан выгодоприобретатель, он продолжит получать выплаты до конца гарантированного периода (максимум — 20 лет), даже если пенсионер скончается. В отличие от государственной пенсии, накопления второго уровня, оформленные через страховую, не «сгорают».
Абашинс напоминает:
«Если человек получает государственную пенсию, ее нельзя унаследовать. А вот пожизненная пенсия, оформленная через страховую компанию, позволяет сохранить накопления в семье».
Кроме того, пенсионер сам выбирает, как часто получать выплаты — ежемесячно, раз в квартал, полгода или год.
Новый путеводитель: как оформить пожизненную пенсию
Чтобы повысить информированность населения, LAA подготовила специальный путеводитель по страхованию пожизненной пенсии. В нем простым языком объясняется, как подать заявку, как будет производиться выплата, и какие расходы удерживаются. Важно, что для оформления не требуются дополнительные средства: используется накопленный капитал второго пенсионного уровня. Если страховая компания получает прибыль от инвестирования, клиент может получить надбавку к сумме выплат.
Электронная версия путеводителя доступна на сайте www.laa.lv в разделе "Ceļveži"("Путеводители"), а также у партнеров LAA, включая Банк Латвии и Центр защиты прав потребителей. До середины 2025 года запланирован выпуск дополнительных путеводителей по другим видам страхования: жизни без накоплений, KASKO, OCTA и путешествиям.