ВИДЕО: серьезное столкновение в Риге - мотоциклиста после удара отбросило на несколько метров

Буквально на днях в Риге открылся мотосезон, и вот уже начались аварии, в которых фигурируют водители мотоциклов. По словам очевидцев, в этот раз мотоциклист ехал прямо, когда автомобиль внезапно начал выполнять левый поворот, что привело к неизбежному столкновению. В результате удара мотоциклиста отбросило примерно на 3–4 метра вперед, а мотоцикл отлетел примерно на 10 метров.