ВИДЕО: серьезное столкновение в Риге - мотоциклиста после удара отбросило на несколько метров
Вчера, 28 апреля, в рижском районе Плявниеки, у торгового центра Tālava, произошло серьезное столкновение легкового автомобиля и мотоцикла, сообщает Sadursme.
Буквально на днях в Риге открылся мотосезон, и вот уже начались аварии, в которых фигурируют водители мотоциклов. По словам очевидцев, в этот раз мотоциклист ехал прямо, когда автомобиль внезапно начал выполнять левый поворот, что привело к неизбежному столкновению. В результате удара мотоциклиста отбросило примерно на 3–4 метра вперед, а мотоцикл отлетел примерно на 10 метров.
К счастью, мотоциклист остался в сознании, смог общаться с окружающими и сам воспользовался телефоном, хотя жаловался на боль в ноге. На место происшествия оперативно прибыли медики Службы неотложной медицинской помощи, которые оказали пострадавшему первую помощь.
Sadursme напоминает: каждому участнику дорожного движения следует быть особенно внимательным, ведь одно мгновение невнимательности может привести к тяжелым последствиям.
Открытие мотосезона в 2025 году
В Риге мероприятие по случаю открытия мотосезона в субботу прошло без серьезных инцидентов.