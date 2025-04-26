В Риге мероприятие по случаю открытия мотосезона в субботу прошло без серьезных инцидентов.

Открытие мотосезона в 2025 году

В Риге мероприятие по случаю открытия мотосезона в субботу прошло без серьезных инцидентов.

В Латвии

ФОТО: около 5000 человек открыли мотосезон в Риге

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

В Риге мероприятие по случаю открытия мотосезона в субботу прошло без серьезных инцидентов, сообщает агентству LETA Государственная полиция.

В полиции сообщили, что в мотопробеге «Открытие мотосезона» приняли участие примерно 5000 человек.

Старт мотопробега был у торгового центра Mols — далее маршрут проходил через Южный мост, по улице Зиепниеккална, улице Мукусалас, улице Кугю, улице Триядибас, набережной Ранька и улице Даугавгривас до аэропорта Спилве.

Организатором мероприятия выступила Ассоциация мотоклубов Латвии.

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