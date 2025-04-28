Рейс латвийской национальной авиакомпании airBaltic, вылетевший из Риги в столицу Португалии Лиссабон в 12:50, был перенаправлен в аэропорт Порту.
В Латвии
Вчера 19:07
Рейс airBaltic в Лиссабон из-за отключения электроэнергии перенаправлен в аэропорт Порту
Рейс латвийской национальной авиакомпании airBaltic, вылетевший из Риги в столицу Португалии Лиссабон в 12:50, был перенаправлен в аэропорт Порту из-за масштабного отключения электроэнергии на Пиренейском полуострове, сообщил представитель по общественным отношениям airBaltic Аугустс Зилбертс.
На другие рейсы airBaltic в Португалию и Испанию сбой в энергосистеме не повлиял, но авиакомпания следит за ситуацией и при необходимости будет информировать пассажиров об изменениях.
В Рижском аэропорту сообщили, что на другие рейсы массовое отключение электроэнергии на Пиренейском полуострове не повлияло.
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