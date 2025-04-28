В заявлении Кремля говорится, что украинская сторона "должна последовать этому примеру".
В мире
Вчера 15:48
Путин объявил о перемирии в Украине в честь 9 Мая
Владимир Путин в понедельник неожиданно объявил о трехдневном - с 8 по 10 мая - прекращении огня в войне России против Украины. До этого он объявлял перемирие на Пасху.
«Исходя из гуманитарных соображений, в дни 80-летней годовщины Победы — с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая — российская сторона объявляет перемирие. На этот период останавливаются все боевые действия», — сообщили в Кремле.
Как отметили в Москве, ожидается, что Киев издаст аналогичный приказ, и что Россия готова реагировать на любые возможные нарушения прекращения боевых действий. Президент Украины Владимир Зеленский пока не прокомментировал новое заявление Путина о перемирии.
Путин уже издавал аналогичный приказ о прекращении боевых действий на время Пасхи. В ходе того перемирия обе стороны обвиняли друг друга в сотнях нарушений, но, тем не менее, это привело к кратковременному снижению интенсивности боев.