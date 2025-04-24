"Это не наш праздник": Браже - о возможных действиях Кремля 9 мая

9 мая 1950 года министр иностранных дел Франции Робер Шуман, осознавая угрозу третьей мировой войны, призвал объединить производство угля и стали европейских стран для обеспечения мира и повышения уровня жизни. Это была уверенность в том, что развитие стран континента возможно только в условиях мира, а не войн. Это стало первым шагом к созданию Европейского союза. В 1985 году было принято решение отмечать 9 мая как День Европы. Этот день символизирует единство между странами, в том числе теми, которые когда-то воевали друг с другом. С 2004 года 9 мая также отмечается как День Европы в Латвии.