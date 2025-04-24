"Это не наш праздник": Браже - о возможных действиях Кремля 9 мая
В преддверии 9 мая министр иностранных дел Латвии Байба Браже прокомментировала возможные действия России и напомнила о значении этой даты для Европы.
«Кремлевский мясник» попытается устроить шоу 9 мая, заявила министр иностранных дел Байба Браже в интервью передаче TV3 «900 секунд». По словам министра, Россия постарается создать впечатление, что у нее есть международная поддержка. Она допустила, что в этом мероприятии будут участвовать и другие государства, чтобы продемонстрировать «какие-то условные связи».
«Но это к нам не относится. Это не наш праздник», — подчеркнула Браже. Если в Латвии в связи с этим возникнут какие-либо «беспорядки», службы безопасности и правоохранительные органы с этим справятся, заверила министр.
Байба Браже также напомнила, что 8 мая отмечается окончание Второй мировой войны. В этот день она вместе с другими европейскими министрами будет находиться на неформальной встрече министров в Варшаве.
А 9 мая — это День Европы, и это наш праздник, добавила министр.
9 мая 1950 года министр иностранных дел Франции Робер Шуман, осознавая угрозу третьей мировой войны, призвал объединить производство угля и стали европейских стран для обеспечения мира и повышения уровня жизни. Это была уверенность в том, что развитие стран континента возможно только в условиях мира, а не войн. Это стало первым шагом к созданию Европейского союза. В 1985 году было принято решение отмечать 9 мая как День Европы. Этот день символизирует единство между странами, в том числе теми, которые когда-то воевали друг с другом. С 2004 года 9 мая также отмечается как День Европы в Латвии.