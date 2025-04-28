Название не представляет Латвию. В Риге могут переименовать ул. Элизабетес в ул. Пипини
В ответ на появившуюся информацию о том, что Центр госязыка (VVC) предложил переименовать улицу Элизабетес в Риге, центр поясняет, что не занимается изменением названий улиц. Это находится в компетенции самоуправления.
Как сообщает Jauns.lv, директор Центра госязыка (Valsts valodas centrs) Инесе Мухка указывает, что VVC только оценивает представленные и предложенные названия и дает заключение о том, соответствует ли предложенное название правилам Кабинета министров № 50 "Правила о информации географических названий". Если предложение соответствует правилам, у VVC нет оснований возражать. Однако решение о том, какую улицу переименовать и менять ли название вообще, принимает самоуправление. В свою очередь, предложения по смене названий улиц чаще всего выдвигают должностные лица самоуправлений, жители или неправительственные организации.
VVC напоминает, что предложенное название улицы должно соответствовать латвийскому культурному пространству, способствовать сохранению и развитию его ценностей, соответствовать традициям латышского языка и истории Латвии.
Несколько дней назад прозвучала информация о том, что специалисты VVC пришли к выводу, что название улицы не представляет Латвию и ее ценности. Эксперты учитывали такие факторы, как соответствие топонима латвийскому культурному пространству, традициям латышского языка и истории Латвии, а также принципам морали.
Специалисты VVC одобрили инициативу о переименовании улицы Элизабетес в улицу Берты Пипини или бульвар Берты Пипини. Это название полностью соответствует требованиям правил о географических названиях. Берта Пипиня была латвийской журналисткой, писательницей и политиком. Она являлась депутатом Рижской думы и 4-го Сейма. Единственная женщина, которая в межвоенный период была депутатом Сейма. В 1941 году Пипиня была депортирована в Сибирь, и дальнейшая ее судьба неизвестна.
Чем плохо историческое название улицы, VVC не объясняет. Но мы полагаем, что Центр госязыка смущает тот факт, что улица названа в честь жены российского императора Александра I. Правда, жена императора, которую при рождении назвали Луиза Мария Августа Баденская, была немкой, но в последнее время такие мелочи мало кого интересуют.
Если все же переименование состоится, то потом, вероятно, можно будет взяться и за рижскую улицу Марияс, которая так названа в честь жены другого императора России - Александра II. Урожденная принцесса Максимилиана Вильгельмина Августа София Мария Гессенская и Прирейнская, как вы уже догадались, тоже была немкой.