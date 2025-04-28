Название не представляет Латвию. В Риге могут переименовать ул. Элизабетес в ул. Пипини

Как сообщает Jauns.lv, директор Центра госязыка (Valsts valodas centrs) Инесе Мухка указывает, что VVC только оценивает представленные и предложенные названия и дает заключение о том, соответствует ли предложенное название правилам Кабинета министров № 50 "Правила о информации географических названий". Если предложение соответствует правилам, у VVC нет оснований возражать. Однако решение о том, какую улицу переименовать и менять ли название вообще, принимает самоуправление. В свою очередь, предложения по смене названий улиц чаще всего выдвигают должностные лица самоуправлений, жители или неправительственные организации.