Вслед за пошлинами Трампа на Европу обрушилось новое несчастье
Европейская валюта резко выросла за последние недели. Но в ЕС это никого не радует - экономике в данной ситуации крепкий евро только вредит.
Евро резко подорожал после объявления президента США Дональда Трампа о новых тарифах, которые, как ожидается, снизят прибыли европейских компаний минимум на несколько процентов, усугубив и без того негативный эффект от самих пошлин.
Как пишет Reuters, экономисты обычно ожидают ослабления валют стран, против которых вводятся тарифы, что частично смягчает удар, но здесь произошло обратное: после заявления Трампа 2 апреля рынки охватил хаос, а доллар, традиционно считающийся тихой гаванью, начал ослабевать.
Евро с начала марта вырос примерно на 10% и достиг рекордных значений в торгово-взвешенном выражении — это важный показатель для Европейского центрального банка. Половина этого роста пришлась на апрель, и евро движется к самому сильному месяцу с конца 2022 года.
Однако это плохая новость для экономики еврозоны, зависящей от экспорта: компании из индекса STOXX 600, по оценкам Goldman Sachs, получают 60% своих доходов за рубежом, причем почти половина этих поступлений приходится на США.
"Если у вас слабый рост и при этом сильный евро, это двойной удар для Европы," — говорят эксперты.
Так, по нынешним прогнозам экономика Германии, крупнейшая в блоке, может столкнуться с рецессией в 2025 году. Международный валютный фонд также снизил прогноз роста для всей еврозоны на текущий и следующий годы.
Некоторые банки прогнозируют рост евро до уровня 1,20 доллара в этом году, что может принести еще большие трудности, а компании уже сигнализируют о проблемах в своих отчетах за первый квартал. Например, компания Unilever сообщала о снижении оборота за первый квартал из-за валютных колебаний, которые нивелировали рост продаж.
Самая ценная компания Европы, SAP, прогнозирует, что каждое увеличение курса евро на 1 цент может уменьшить ее годовую выручку примерно на 30 миллионов евро. L'Oreal оценивает, что если курс евро на уровне 1,15 доллара сохранится в течение всего года, это может сократить ее чистые продажи почти на 2,9%. Для компаний риск заключается также в снижении конкурентоспособности, в то время как экономика еврозоны остро нуждалась в поддержке еще до начала тарифных потрясений.