Вслед за пошлинами Трампа на Европу обрушилось новое несчастье

Самая ценная компания Европы, SAP, прогнозирует, что каждое увеличение курса евро на 1 цент может уменьшить ее годовую выручку примерно на 30 миллионов евро. L'Oreal оценивает, что если курс евро на уровне 1,15 доллара сохранится в течение всего года, это может сократить ее чистые продажи почти на 2,9%. Для компаний риск заключается также в снижении конкурентоспособности, в то время как экономика еврозоны остро нуждалась в поддержке еще до начала тарифных потрясений.