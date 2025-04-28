Как ТЦ Origo будет работать на майские праздники?

Отдельные торговые точки и поставщики услуг в праздничные дни могут работать по индивидуально согласованному графику, поэтому посетителям торгового центра Origo рекомендуется следить за информацией и уточнять детали на сайте торгового центра Origo в разделе «Изменения в рабочем времени — Origo».