Origo.
В Латвии
Сегодня 11:08
Как ТЦ Origo будет работать на майские праздники?
В майские праздничные дни — в Праздник труда 1 мая (четверг) и в перенесенный День восстановления независимости Латвийской Республики 5 мая (понедельник) — торговый центр Origo будет работать в обычном режиме и будет открыт с 10:00 до 21:00.
Отдельные торговые точки и поставщики услуг в праздничные дни могут работать по индивидуально согласованному графику, поэтому посетителям торгового центра Origo рекомендуется следить за информацией и уточнять детали на сайте торгового центра Origo в разделе «Изменения в рабочем времени — Origo».
В случае возникновения вопросов рабочее время других торговых точек в майские праздничные дни также можно уточнить в Информационном центре торгового центра Origo.
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