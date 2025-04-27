"Белорусы все чаще остаются в изоляции": Тихановская поддерживает открытие железнодорожного сообщения между странами Балтии и Беларусью

"Мы за то, чтобы между Беларусью и Евросоюзом было как можно больше человеческих контактов — встреч с семьями, молодежных обменов, путешествий. Это важно для европейского будущего Беларуси — чтобы белорусы могли ездить по Европе, а не только в Россию", — сказала Светлана Тихановская.