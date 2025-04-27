"Люди начали паниковать и продавать имущество": жители Яньупе обеспокоены планами строительства завода боеприпасов

Другой житель рассказывает: "Мне прислали соседи через Фейсбук, что вот — будет такой тут стратегический объект. Он будет строиться в ближайшее время. И насколько я знаю, люди стали паниковать и продавать участки. Буквально вчера приезжали люди и говорят: у вас очень много здесь продается. Раньше такого не было. Это не потому, что весна-лето. Я думаю, люди стали паниковать, потому что никому не нужен такой беспокойный сосед, как военный завод. Конечно, отношение крайне негативное, при сегодняшней ситуации в мире — это потенциальная цель, если будет обострение. Во-вторых, это загрязнение".