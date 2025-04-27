"Люди начали паниковать и продавать имущество": жители Яньупе обеспокоены планами строительства завода боеприпасов
В поселке Яньупе царит тревога: жители обеспокоены тем, что уже в следующем году совсем недалеко от их домов планируется строительство завода по производству модульных пороховых зарядов.
Как сообщает передача LSM+ "Сегодня вечером", стоимость проекта составляет 26 миллионов евро, а завод займет территорию площадью 86 гектаров. Многие жители узнали о предстоящем строительстве только из новостей и теперь задаются вопросами о безопасности.
"Общественных слушаний не было. Министр обороны сказал, что в Иецаве была бывшая военная база. Только здесь возможно строительство. Ну конечно, я против! Зачем здесь нужна какая-то военная часть или что-то, связанное с войной?" — говорит местный житель Валерий.
Другой житель рассказывает: "Мне прислали соседи через Фейсбук, что вот — будет такой тут стратегический объект. Он будет строиться в ближайшее время. И насколько я знаю, люди стали паниковать и продавать участки. Буквально вчера приезжали люди и говорят: у вас очень много здесь продается. Раньше такого не было. Это не потому, что весна-лето. Я думаю, люди стали паниковать, потому что никому не нужен такой беспокойный сосед, как военный завод. Конечно, отношение крайне негативное, при сегодняшней ситуации в мире — это потенциальная цель, если будет обострение. Во-вторых, это загрязнение".
Между тем, несколько продавцов недвижимости утверждают, что основной причиной продажи является отдаленность поселка от города. Кроме того, поблизости уже находится действующий военный объект, а в последнее время у местных жителей возникли проблемы с интернетом и качеством мобильной связи.
Строительство завода осуществляет Valsts aizsardzības korporācija. "Территория, где будет завод, исторически связана с военной отраслью. Не запланированы никакие работы, которые могли бы повлиять на население, прилегающую территорию и т. д. за пределами этой территории. Мы всегда предоставляли информацию о строительстве завода как СМИ, так и самоуправлению, насколько это позволяла специфика оборонной отрасли и предприятия. Партнерами в производстве являются всемирно известные компании, имеющие многолетний опыт работы в сфере военного производства, а также имя и репутацию", — говорится в официальном ответе.
Министр обороны Андрис Спрудс также заверяет, что никакой угрозы для жителей не будет — будут только преимущества: новые рабочие места и развитие инфраструктуры, а все меры безопасности будут соблюдены.
Строительство модульного завода по производству зарядов начнется во второй половине этого года. Создание завода в Латвии является важным шагом в обеспечении снабжения Национальных вооруженных сил, а также в укреплении общей системы обороны Европы.