Трамп: Крым останется с Россией, и все это знают

На вопрос, возможен ли мир, пока у власти в России находится Владимир Путин, Трамп ответил утвердительно. «Да, я думаю, что Путин это сделает. (…) И я считаю, что я — единственный, кто сможет договориться. И я думаю, что мы прошли уже большой путь. У нас были очень хорошие переговоры, и мы очень близки к заключению соглашения. И я не верю, что кто-то другой смог бы достичь такой договоренности», — заявил Трамп.