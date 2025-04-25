Трамп: Крым останется с Россией, и все это знают
Президент США Дональд Трамп заявил в интервью журналу Time, что Крым останется за Россией, войну в Украине он мог бы быстро завершить, НАТО для Украины — нереалистично, но мир возможен.
Дональд Трамп добавил, что аннексия Крыма произошла при президенте США Бараке Обаме. «Обама был тем, кто отдал Крым. Это был не Трамп, кто его отдал. Был бы Крым отдан при мне так, как это произошло при Обаме? Нет, этого бы никогда не случилось. Если бы я был президентом, этого бы не произошло», — утверждает Трамп.
Журналист также попросил Трампа прокомментировать его обещание закончить войну в Украине в течение первых 24 часов после возвращения в Белый дом. Трамп ответил, что немного преувеличил, чтобы подчеркнуть свою мысль — что он способен завершить войну.
На вопрос, возможен ли мир, пока у власти в России находится Владимир Путин, Трамп ответил утвердительно. «Да, я думаю, что Путин это сделает. (…) И я считаю, что я — единственный, кто сможет договориться. И я думаю, что мы прошли уже большой путь. У нас были очень хорошие переговоры, и мы очень близки к заключению соглашения. И я не верю, что кто-то другой смог бы достичь такой договоренности», — заявил Трамп.
Журналист Time также спросил президента, считает ли он возможным достижение мира, пока Владимир Зеленский занимает пост президента Украины. И на этот вопрос Трамп ответил положительно: «Да, я так думаю. Сейчас он президент, и я думаю, что мы заключим соглашение», — сказал Трамп.
На вопрос, должна ли Украина отказаться от надежды когда-либо вступить в НАТО, президент США ответил, что вступление Украины в альянс нереалистично. «Я не думаю, что они когда-либо смогут вступить в НАТО. Я считаю, что это была (…) причина, по которой началась война — когда они начали говорить о вступлении в НАТО. Если бы об этом не говорили, было бы гораздо больше шансов, что война не началась бы», — считает Трамп.