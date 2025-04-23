Большинство рижан в бомбоубежища могут не бежать - мест все равно нет
Как объявили рижские власти, в столичных укрытиях имеется возможность размещения чуть более 200 000 человек.
Таким образом, в настоящее время в Риге укрытия недоступны примерно для 450 000 жителей. Об этом сообщил руководитель думского Управления гражданской обороны и оперативной информации Гинтс Рейнсонс .
Укрытия делятся на четыре категории: публичные, локальные, частные и непубликуемые. В публичных укрытиях могут укрываться все жители, у которых нет другого укрытия. Локальные укрытия предназначены только для людей, находящихся в конкретном здании, например, учащихся и преподавателей школы.
Частные укрытия находятся в частной собственности, и для их публичного использования требуется согласие владельцев. Непубликуемые укрытия предназначены для использования государственными и муниципальными учреждениями, обеспечивающими критически важную инфраструктуру.
Рейнсонс отметил, что у него в данный момент нет точного ответа на вопрос, где смогут укрыться около 450 000 рижан. Кроме того, в случае кризиса необходимо учитывать еще примерно 2% перемещенных лиц. Следовательно, без целенаправленной программы строительства и поддержки реконструкции в частном секторе обойтись невозможно. Кстати, подвалы зданий времен Сталина, а также домов 602-й, 119-й и 103-й серий очень хорошо соответствуют требованиям к укрытиям.
На днях Рижское самоуправление опубликовало цифровую карту, на которой указаны укрытия, проверенные и признанные пригодными Государственной пожарно-спасательной службой и специалистами Управления гражданской обороны Рижской думы. Эти укрытия находятся в муниципальной или смешанной собственности.