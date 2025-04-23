Большинство рижан в бомбоубежища могут не бежать - мест все равно нет

Рейнсонс отметил, что у него в данный момент нет точного ответа на вопрос, где смогут укрыться около 450 000 рижан. Кроме того, в случае кризиса необходимо учитывать еще примерно 2% перемещенных лиц. Следовательно, без целенаправленной программы строительства и поддержки реконструкции в частном секторе обойтись невозможно. Кстати, подвалы зданий времен Сталина, а также домов 602-й, 119-й и 103-й серий очень хорошо соответствуют требованиям к укрытиям.