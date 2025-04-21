Стало известно, от чего умер папа римский Франциск

Сегодня в 9:47 утра Его Высокопреосвященство кардинал Кевин Джозеф Фаррелл, камерленго Святой Римской Церкви, с грустью объявил о кончине Папы Франциска следующими словами: "Дорогие братья и сестры, с глубокой скорбью я должен объявить о кончине нашего Святейшего Отца Франциска. Сегодня в 7:35 утра епископ Рима Франциск вернулся в дом Отца. Вся его жизнь была посвящена служению Господу и Его церкви. Он научил нас жить ценностями Евангелия с верностью, мужеством и всеобщей любовью, особенно в пользу самых бедных и обездоленных. С огромной благодарностью за его пример истинного ученика Господа Иисуса мы вверяем душу Папы Франциска бесконечной милосердной любви Единого и Триединого Бога".