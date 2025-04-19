Пишет знакомый и предлагает участвовать в розыгрыше: мошенники запустили новую схему с подарочными картами Maxima
В Facebook с помощью взломанных аккаунтов распространяется новая мошенническая схема: человек получает сообщение якобы от своего знакомого с приглашением принять участие в розыгрыше ценных подарочных карт торговой сети Maxima.
Для поиска жертв используются действительно существующие аккаунты, к которым мошенники получили несанкционированный доступ. Затем жулики рассылают сообщения по списку контактов от имени владельцев этих аккаунтов. Потенциальной жертве сначала приходит сообщение, в котором старый знакомый просит номер телефона. Мошенник объясняет, что якобы участвует в розыгрыше, где есть возможность выиграть крупные суммы на двоих, и сообщает, что вскоре придет сообщение с шестизначным кодом, и просит переслать ему этот код.
Когда жертва отправляет код, мошенник пишет, что они «выиграли подарочную карту Maxima» и сумму нужно будет поделить пополам. В качестве подтверждения выигрыша злоумышленник отправляет скриншот с выпиской по банковскому счету и сообщает, что свою часть уже получил. Чтобы жертва забрала свою часть «выигрыша», ей отправляют ссылку, кликнув на которую она якобы сможет получить свой приз, но ссылка ведет к адресу, никак не связанному с сетью магазинов Maxima.
Тому, кто получил подобное сообщение через мессенджер Facebook или по другим каналам, категорически нельзя переходить по ссылке, так как это с высокой вероятностью приведет к потере денег. Лучше всего позвонить этому знакомому и уточнить, действительно ли он отправил это сообщение.
Ранее Otkrito.lv сообщал - Maxima предупреждает! Не "ведитесь" на сообщения в TikTok от имени сети магазинов.