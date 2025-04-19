Пишет знакомый и предлагает участвовать в розыгрыше: мошенники запустили новую схему с подарочными картами Maxima

Когда жертва отправляет код, мошенник пишет, что они «выиграли подарочную карту Maxima» и сумму нужно будет поделить пополам. В качестве подтверждения выигрыша злоумышленник отправляет скриншот с выпиской по банковскому счету и сообщает, что свою часть уже получил. Чтобы жертва забрала свою часть «выигрыша», ей отправляют ссылку, кликнув на которую она якобы сможет получить свой приз, но ссылка ведет к адресу, никак не связанному с сетью магазинов Maxima.