Maxima предупреждает! Не "ведитесь" на сообщения в TikTok от имени сети магазинов

В преддверии праздников, когда жители активно ищут выгодные предложения и любимые товары к Пасхе — включая яйца от кур, выращенных вне клеток, — следует быть особенно осторожными. Maxima напоминает: официальные акции, лотереи, опросы и специальные предложения публикуются только на официальных сайтах, таких как www.maxima.lv, или на связанных с сетью магазинах ресурсах.