Maxima предупреждает! Не "ведитесь" на сообщения в TikTok от имени сети магазинов
Компания Maxima Latvija сообщает, что зафиксированы случаи мошенничества в социальной сети TikTok. Пользователям демонстрируются вводящие в заблуждение видео с призывами "узнать секреты Maxima" или пройти якобы организованный Maxima опрос, по результатам которого можно якобы получить бесплатные продукты. На деле цель этих видео — получить персональные и финансовые данные граждан.
Maxima Latvija категорически отрицает свою причастность к подобным «опросам», а информация, представленная в видео, не соответствует действительности. Жителей настоятельно просят ни в коем случае не вводить свои личные данные, особенно данные банковских карт.
Компания уже обратилась к администрации TikTok по поводу выявленных случаев. Maxima призывает пользователей быть крайне внимательными: проверять, кто является отправителем сообщения, критически относиться к его содержанию, тщательно изучать интернет-ссылки и внимательно оценивать, какую именно информацию у вас просят.
В преддверии праздников, когда жители активно ищут выгодные предложения и любимые товары к Пасхе — включая яйца от кур, выращенных вне клеток, — следует быть особенно осторожными. Maxima напоминает: официальные акции, лотереи, опросы и специальные предложения публикуются только на официальных сайтах, таких как www.maxima.lv, или на связанных с сетью магазинах ресурсах.
Если вы получили SMS, электронное письмо или всплывающее сообщение с логотипом Maxima, которое вызывает подозрения, пожалуйста, проверьте информацию на официальном сайте или свяжитесь с компанией через соцсети, по электронной почте info@maxima.lv либо по телефону службы поддержки: 80002020.