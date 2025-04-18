Прогноз: в субботу в Латвии ожидается первый в этом году серьезный эпизод гроз

Модератор прогноза погоды на TV3 Мартин Бергштейн сообщил в Telegram, что в субботу в западных и центральных районах ожидается первый в этом году серьезный эпизод гроз. "Прогнозы моделей пока достаточно разнятся, но ясно одно — грозы будут. Основной риск связан с сильными ливнями, шквальными порывами ветра, а также существует небольшая вероятность крупного града (более 2 см в диаметре). Я долго думал, но решил, что завтра будет как раз подходящий момент для первой в этом году прямой трансляции по отслеживанию гроз", - написал Мартин.