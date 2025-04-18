В субботу на смену теплой ночи придет жаркий день с грозами

Ночь будет теплой, так как минимальная температура воздуха на большей части территории ожидается в пределах +12...+17 градусов, местами, преимущественно на побережье, столбики термометров опустятся до отметки +7...+11 градусов. Днем облачность увеличится и с середины дня в западных и центральных районах пойдет дождь, местами ожидаются сильные ливни и грозы. Несмотря на то, что южный ветер будет слабым, во время грозы он усилится и станет порывистым. До дождя воздух во многих местах еще успеет прогреться до +22...+27 градусов, на большей части побережья, правда, будет ощутимо прохладнее, особенно на севере Курземе, где столбики термометров не поднимутся выше отметки +13...+18 градусов.