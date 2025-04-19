Rīgas ūdens: огромная проблема канализации - смытые в унитаз влажные салфетки

«Нам все чаще приходится проводить аварийные ремонты насосных станций, где застревают различные вещи — одежда, тряпки, полотенца и даже доски и покрышки! Недавно на станции на ул. Даугавгривас из строя вышли два из четырех измельчителей — в систему попали металлические детали. С ухудшением бытовых привычек жителей растут затраты на мониторинг, обслуживание и эксплуатацию насосов и другого оборудования. К сожалению, это увеличение расходов ложится на всех нас», — поясняет руководитель Службы канализационных насосных станций Rīgas ūdens Каспар Биркханс. Прогнозируется, что ситуация ухудшится с началом сильных дождей, когда в систему попадет и то, что накопилось за зиму.