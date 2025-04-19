Rīgas ūdens: огромная проблема канализации - смытые в унитаз влажные салфетки
В последнее время в канализационных насосных станциях и системах SIA Rīgas ūdens все чаще появляются посторонние предметы — в основном текстильные изделия, что связано с бытовыми привычками жителей по использованию канализации. В связи с этим Rīgas ūdens напоминает: унитаз и раковина — не мусорное ведро!
Из-за привычек жителей повреждается оборудование насосных станций
В крупнейшей в странах Балтии канализационной насосной станции на улице Даугавгривас, 101, за последние месяцы неоднократно фиксировались текстильные изделия, а также марля и другие медицинские отходы, влажные салфетки и прочие предметы, которые следует утилизировать должным образом, а не сбрасывать в унитаз или канализацию. Установить точный район, откуда поступают эти отходы, невозможно, поскольку новая насосная станция обслуживает половину сточных вод всей Риги — от Плявниеки и Пурвциемса до всей Пардаугавы.
«Нам все чаще приходится проводить аварийные ремонты насосных станций, где застревают различные вещи — одежда, тряпки, полотенца и даже доски и покрышки! Недавно на станции на ул. Даугавгривас из строя вышли два из четырех измельчителей — в систему попали металлические детали. С ухудшением бытовых привычек жителей растут затраты на мониторинг, обслуживание и эксплуатацию насосов и другого оборудования. К сожалению, это увеличение расходов ложится на всех нас», — поясняет руководитель Службы канализационных насосных станций Rīgas ūdens Каспар Биркханс. Прогнозируется, что ситуация ухудшится с началом сильных дождей, когда в систему попадет и то, что накопилось за зиму.
Проблемы очистки сточных вод становятся актуальными и в Латвии
В Европе (и в Латвии) вызывает обеспокоенность еще один аспект — влажные салфетки, на упаковке которых указано, что они биоразлагаемы и их можно смывать в унитаз. Однако специалисты пришли к выводу, что разложение таких салфеток очень слабое, и часть микроволокон все равно попадает в водоемы, нанося вред окружающей среде. Европейская водная ассоциация (EurEau) настаивает на введении нового стандарта ISO, который определит, какие гигиенические средства действительно пригодны для смывания, чтобы избежать путаницы среди потребителей.
Руководитель станции биологической очистки Daugavgrīva Марис Звиедрис: «Потребители наконец должны понять — унитазы не предназначены для мусора. Ничего, кроме естественных человеческих отходов и туалетной бумаги, не следует смывать! Опыт показывает, что логотипы “пригоден для смывания” вызывают путаницу и даже безответственность: используя влажные салфетки или другие средства личной гигиены, люди не всегда ищут конкретный логотип на упаковке. В их памяти остается лишь то, что “некоторые продукты можно смывать”, и они бросают их в унитаз независимо от маркировки».
В отличие от обычной туалетной бумаги, влажные салфетки и другие гигиенические средства в сточных водах полностью не разлагаются (или разлагаются слишком долго), поэтому они цепляются за изгибы и соединения труб, образуя прочные и плотные массы. Их сброс в канализацию может вызвать следующие последствия:
- возникают препятствия потоку, что приводит к засорению канализационных труб;
- забиваются фильтры насосных станций;
- засоряются насосы и нарушается работа их датчиков: если насосные станции не работают эффективно, неочищенные сточные воды могут попасть в окружающую среду;
- забиваются трубы бытовой канализации, и сточные воды могут возвращаться в квартиры;
- засоряются внутренние сети многоквартирных домов, иногда вызывая затопления.
Хотя Rīgas ūdens собирает попавшие в систему влажные салфетки и другие гигиенические средства, часть микроволокон, скорее всего, все равно попадает в окружающую среду, в рыбу и другие морепродукты, а в итоге — обратно в нашу пищевую цепочку.