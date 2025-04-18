Богослужения, посвященные Великой пятнице, сегодня пройдут во многих церквях по всей Латвии.
В Латвии
Вчера 09:09
В христианском мире отмечают Великую пятницу
Сегодня христиане по всему миру отмечают Великую, или Страстную, пятницу, или день распятия Христа.
В Великую пятницу на Страстной неделе христиане вспоминают об осуждении Иисуса Христа на смерть, его пути на Голгофу, распятии, смерти и снятии с креста.
Богослужения, посвященные Великой пятнице, сегодня пройдут во многих церквях по всей Латвии.
Церковь в этот день читает Евангелие о казни Христа и молится за всех - верующих и неверующих.
В православных церквях утром в Страстную пятницу служатся Великие, или Царские часы, а вечером происходит вынос плащаницы.