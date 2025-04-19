ВИДЕО: Макаревич послал российского журналиста после вопроса о концерте в России

Во время общения с российским журналистом, который настойчиво задавал вопросы о концертах в РФ, Андрей Макаревич недвусмысленно дал понять: в Россию он возвращаться не собирается. Он подчеркнул, что после окончания войны планирует большой концерт в Киеве, а выступать перед россиянами — особенно теми, кто поддерживает агрессию — не хочет. На вопрос о том, готов ли он выступить в Киеве после "заключения мирных соглашений", Макаревич ответил: "Я обещал дать бешеный концерт в Киеве после окончания войны, да. О мирных переговорах я ничего не говорил. А вот в России — не дам", — заявил артист.