ВИДЕО: Макаревич послал российского журналиста после вопроса о концерте в России
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Андрей Макаревич обещал дать "бешеный" концерт в Киеве после окончания войны.
Российские звезды

ВИДЕО: Макаревич послал российского журналиста после вопроса о концерте в России

Отдел новостей

Otkrito.lv

Известный музыкант и лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич, открыто выступающий против войны в Украине, вновь подтвердил свою антивоенную позицию.

Во время общения с российским журналистом, который настойчиво задавал вопросы о концертах в РФ, Андрей Макаревич недвусмысленно дал понять: в Россию он возвращаться не собирается. Он подчеркнул, что после окончания войны планирует большой концерт в Киеве, а выступать перед россиянами — особенно теми, кто поддерживает агрессию — не хочет. На вопрос о том, готов ли он выступить в Киеве после "заключения мирных соглашений", Макаревич ответил: "Я обещал дать бешеный концерт в Киеве после окончания войны, да. О мирных переговорах я ничего не говорил. А вот в России — не дам", — заявил артист.

Журналист попытался пристыдить музыканта за то, что он не хочет выступать перед российской аудиторией и за нелестные выражения в адрес поддерживающей Путина публики, на что Макаревич, предварительно поинтересовавшись имением надоедливого корреспондента, коротко и резко ответил: "Михаил, идите нах*й".

Музыкант напомнил, что его взгляды не изменились, и его отношение к гражданам РФ, которые поддерживают войну, остается резко негативным. Ранее он уже называл фанатов путинской политики "подтявкивающим говном". Именно поэтому, по словам Макаревича, он не желает их видеть.

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