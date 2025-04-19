Как в боевике! После эффектных кувырков на Елгавском шоссе женщина вышла из авто сама и даже не хотела ехать в больницу

По его словам, после аварии женщина чувствовала себя настолько хорошо, что не хотела ехать в больницу, но медики настояли на более детальном обследовании. Владелец Porsche говорит, что повреждения его машины — это пустяки по сравнению с другим автомобилем: у того выбиты стекла и деформирован кузов.