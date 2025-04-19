Как в боевике! После эффектных кувырков на Елгавском шоссе женщина вышла из авто сама и даже не хотела ехать в больницу
Несколько неожиданных маневров автомобиля — и вот уже он переворачивается на Елгавском шоссе. Именно такую ситуацию наблюдали водители недалеко от Медемциемса, когда одна женщина не справилась с управлением транспортным средством. После эффектного кувыркания она вышла из машины без серьезных травм и даже сначала отказалась от госпитализации, сообщает "Degpunktā".
Елгавское шоссе было усеяно обломками. В конце полосы — темный внедорожник, стоящий на крыше. По пути он протаранил металлическое ограждение и задел автомобиль Porsche. Водитель Porsche рассказал, что ехал из Риги в сторону Елгавы, когда к его машине начал приближаться Hyundai, которым управляла женщина.
«Я ехал прямо. Женщина перестраивалась с правой полосы. Словом, я был слева, она — справа. Не заметила меня, выехала передо мной и ударилась о руль. Ее машину понесло прямо в барьер… Потом она полетела кувырками, как в фильмах "Кобра"», — рассказывает водитель.
По его словам, после аварии женщина чувствовала себя настолько хорошо, что не хотела ехать в больницу, но медики настояли на более детальном обследовании. Владелец Porsche говорит, что повреждения его машины — это пустяки по сравнению с другим автомобилем: у того выбиты стекла и деформирован кузов.
После аварии на место происшествия поспешил и родственник женщины — убедиться, что с ней все в порядке, и позаботиться о разбитом автомобиле.