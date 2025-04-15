Минздрав уверяет - большинство латвийцев уже ощутили снижение цен на лекарства

Ранее Otkrito.lv сообщал, что в будущем может быть установлен предел на оплату фармацевтической услуги (то есть платы за обслуживание рецепта), который будет применяться к пациентам, которым необходимо покупать много рецептурных медикаментов, сообщил в интервью передаче TV3 "900 секунд" министр здравоохранения Хосам Абу Мери.