Потолок на оплату услуг фармацевтов - министр здравоохранения назвал несправедливой систему, которую сам же и ввел

Хосам Абу Мери отметил, что, например, при визите к врачу пациент оплачивает одну консультацию, в рамках которой врач может выписать несколько рецептов. В то же время в аптеке человеку приходится платить отдельно за каждый рецепт. По мнению министра здравоохранения, это несправедливо по отношению к тем, кто вынужден за один раз приобретать много медикаментов по рецепту.