Потолок на оплату услуг фармацевтов - министр здравоохранения назвал несправедливой систему, которую сам же и ввел
В будущем может быть установлен предел на оплату фармацевтической услуги (то есть платы за обслуживание рецепта), который будет применяться к пациентам, которым необходимо покупать много рецептурных медикаментов, сообщил в интервью передаче TV3 "900 секунд" министр здравоохранения Хосам Абу Мери.
Хосам Абу Мери отметил, что, например, при визите к врачу пациент оплачивает одну консультацию, в рамках которой врач может выписать несколько рецептов. В то же время в аптеке человеку приходится платить отдельно за каждый рецепт. По мнению министра здравоохранения, это несправедливо по отношению к тем, кто вынужден за один раз приобретать много медикаментов по рецепту.
По имеющимся в распоряжении Министерства здравоохранения данным, в стране около 30 000 человек, которым ежемесячно выписывается более пяти рецептов на лекарства. "Несправедливо, что они платят [плату за фармацевтическую услугу] за все семь, восемь или десять рецептов", — считает Абу Мери.
Поэтому рассматривается возможность введения потолка на эту плату, однако полностью отменять ее не планируется.
В то же время министр здравоохранения признал, что при введении таких ограничений есть риск их недобросовестного использования, поэтому необходимо продумать способы снижения таких рисков. Например, при анализе данных по электронным рецептам было выявлено, что один человек за три месяца использовал 109 рецептов. Министр выразил сомнение в возможности такого количества рецептов на одного человека, что может свидетельствовать о мошенничестве или целенаправленном выкупе определенного медикамента.
"Мы следим за ситуацией. У нас есть очень точные данные. Мы обязательно все изменим", — пообещал министр. Он добавил, что также планируется ограничить использование бумажных рецептов и в основном перейти на электронные, что должно помочь упорядочить эту сферу.
Как сообщалось ранее, с 1 января была введена плата за обслуживание рецептов — жители платят 0,75 евро за каждый рецепт, а государство доплачивает еще 0,75 евро крупным аптекам за каждое обслуживание. Единственным аптекам в населённых пунктах государство доплачивает 1,75 евро.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что в начале года большое внимание в социальных сетях привлекла запись одной мамы, где она объясняет, что ее сыну Роберту каждый месяц выписывают не менее 10 рецептурных медикаментов.