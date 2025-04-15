Администрация США намерена прекратить финансирование ООН и НАТО
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Администрация США намерена прекратить финансирование ООН и НАТО

Отдел новостей

Otkrito.lv

Администрация президента Дональда Трампа предложила вдвое сократить бюджет Госдепартамента США, сократить число дипломатов и посольств, а также прекратить финансирование международных организаций, в том числе ООН и НАТО.

Как сообщает DW, финансирование планируется урезать на 50% или примерно на 30 млрд долларов. По данным Reuters, Белый дом предлагает закрыть 10 посольств и 17 консульств США за рубежом, в основном в Африке и Европе. Сокращения коснутся не только Госдепа, но и Агентства США по международному развитию (USAID), функции которого перешли внешнеполитическому ведомству.

Согласно сведениям AP, документ предполагает прекращение финансирования ООН и НАТО, двукратное сокращение зарубежной помощи, остановку финансирования здравоохранения за рубежом, за исключением небольших сумм на ВИЧ, туберкулез и малярию.

Агентство отмечает, что документ носит предварительный характер и, скорее всего, не будет одобрен ни самим Госдепом, ни Конгрессом США, который должен утвердить госбюджет на 2026 год. 

О предложении остановить финансирование ООН и НАТО пишет и газета The New York Times, также ознакомившаяся с документом. По ее версии, также предлагается сократить поддержку международных миротворческих операций, свернуть все образовательные и культурные программы за рубежом.

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НАТОСШАООНБелый домТуберкулезВИЧThe New York TimesReuters

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