Администрация США намерена прекратить финансирование ООН и НАТО
Администрация президента Дональда Трампа предложила вдвое сократить бюджет Госдепартамента США, сократить число дипломатов и посольств, а также прекратить финансирование международных организаций, в том числе ООН и НАТО.
Как сообщает DW, финансирование планируется урезать на 50% или примерно на 30 млрд долларов. По данным Reuters, Белый дом предлагает закрыть 10 посольств и 17 консульств США за рубежом, в основном в Африке и Европе. Сокращения коснутся не только Госдепа, но и Агентства США по международному развитию (USAID), функции которого перешли внешнеполитическому ведомству.
Согласно сведениям AP, документ предполагает прекращение финансирования ООН и НАТО, двукратное сокращение зарубежной помощи, остановку финансирования здравоохранения за рубежом, за исключением небольших сумм на ВИЧ, туберкулез и малярию.
Агентство отмечает, что документ носит предварительный характер и, скорее всего, не будет одобрен ни самим Госдепом, ни Конгрессом США, который должен утвердить госбюджет на 2026 год.
О предложении остановить финансирование ООН и НАТО пишет и газета The New York Times, также ознакомившаяся с документом. По ее версии, также предлагается сократить поддержку международных миротворческих операций, свернуть все образовательные и культурные программы за рубежом.