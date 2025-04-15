Администрация США намерена прекратить финансирование ООН и НАТО

Как сообщает DW, финансирование планируется урезать на 50% или примерно на 30 млрд долларов. По данным Reuters, Белый дом предлагает закрыть 10 посольств и 17 консульств США за рубежом, в основном в Африке и Европе. Сокращения коснутся не только Госдепа, но и Агентства США по международному развитию (USAID), функции которого перешли внешнеполитическому ведомству.