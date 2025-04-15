Министр: атака на Сумы ясно показывает, что цели России не изменились
Варварское нападение России на украинских мирных жителей в Сумах ясно показывает, что цели агрессора не изменились, заявила министр иностранных дел Байба Браже на встрече министров иностранных дел Европейского союза (ЕС) в понедельник.
На встрече обсуждались вопросы дальнейшей военной поддержки Украины. Главы МИД стран ЕС также обсудили, какие сектора российской экономики будут включены в 17-й пакет санкций, борьбу с нетрадиционными угрозами России и обеспечение ответственности России.
Байба Браже подчеркнула, что поддержка Украины со стороны ЕС должна быть непоколебимой. По ее мнению, важны не только политическая воля и финансирование, но и собственный промышленный потенциал Европы для оказания необходимой военной поддержки. По словам министра иностранных дел Латвии, не менее важно согласовать оборонные промышленные программы ЕС с целями и возможностями, изложенными в оборонных планах НАТО.
К Совету иностранных дел присоединился министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, который подчеркнул, что Украина ценит любую военную поддержку, оказываемую странами-членами ЕС. Министр иностранных дел Украины надеется, что инициатива представителя ЕС по иностранным делам Каи Каллас о поставках Украине боеприпасов будет реализована в кратчайшие сроки.
Министры согласились с тем, что необходимо усилить экономическое давление на Россию, чтобы предотвратить возрождение российского потенциала. По словам Браже, санкции работают: военная экономика России "рушится и разваливается". Она отметила, что ослабление или отмена санкций против России и Беларуси недопустимы.
13 апреля армия РФ нанесла ракетный удар по центру украинского города Сумы. По последним данным, 34 мирных жителя, включая двоих детей, погибли, еще около ста получили ранения. Президент США Дональд Трамп назвал ракетный удар ужасным: "Мне сказали, что это была ошибка. Но я думаю, что это ужасная вещь. Я считаю, что вся эта война в целом — ужасная вещь".