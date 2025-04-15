Министр: атака на Сумы ясно показывает, что цели России не изменились

Байба Браже подчеркнула, что поддержка Украины со стороны ЕС должна быть непоколебимой. По ее мнению, важны не только политическая воля и финансирование, но и собственный промышленный потенциал Европы для оказания необходимой военной поддержки. По словам министра иностранных дел Латвии, не менее важно согласовать оборонные промышленные программы ЕС с целями и возможностями, изложенными в оборонных планах НАТО.