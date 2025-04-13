Как погода влияет на счета - объясняет эксперт по энергетике

«Электроэнергия продается, и устанавливается баланс между предложением и спросом. Учитывая, что погода солнечная и временами ветреная, на цены в значительной степени влияют именно эти два фактора, поскольку в то время, когда светит солнце и дует ветер, за энергию платить не нужно — нужно лишь покрыть производственные расходы», — объяснил энергетический эксперт Юрис Озолиньш.