Как погода влияет на счета - объясняет эксперт по энергетике
Электроэнергия — это товар, который, как и любой другой, подчиняется законам рынка: ее продают, а цена формируется в результате баланса между спросом и предложением. Эксперт по энергетике Юрис Озолиньш в эфире программы «Ziņu Top» на TV24 объяснил, как погодные условия напрямую влияют на стоимость электричества.
«Электроэнергия продается, и устанавливается баланс между предложением и спросом. Учитывая, что погода солнечная и временами ветреная, на цены в значительной степени влияют именно эти два фактора, поскольку в то время, когда светит солнце и дует ветер, за энергию платить не нужно — нужно лишь покрыть производственные расходы», — объяснил энергетический эксперт Юрис Озолиньш.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что согласно данным биржы Nord Pool, сегодня в Латвии стоимость электроэнергии снизится до 45 евро за мегаватт-час.
Еще вчера, в субботу, электричество в Латвии стоило 69 евро за мегаватт-час. Впрочем, даже и эта цена может считаться низкой. Пока по данным Nord Pool за 2025 год, в среднем стоимость электричества в Латвии составляла более 105 евро за мегаватт-час.
В отдельные часы воскресенья стоимость электричества для Латвии вообще уйдет в минус. Это значит, что производитель готов даже доплачивать тому, кто заберет лишнюю электроэнернию. Впрочем, это счастье долго не продлится - только в течение трех часов.