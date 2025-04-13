Включай, подешевело! Сегодня электричество в Латвии стоит необычно дешево

Еще вчера, в субботу, электричество в Латвии стоило 69 евро за мегаватт-час. Впрочем, даже и эта цена может считаться низкой. Пока по данным Nord Pool за 2025 год, в среднем стоимость электричества в Латвии составляла более 105 евро за мегаватт-час.