Не влезай! Дорого заплатишь!
В Латвии
Сегодня 09:44
Включай, подешевело! Сегодня электричество в Латвии стоит необычно дешево
Согласно данным биржы Nord Pool, сегодня в Латвии стоимость электроэнергии снизится до 45 евро за мегаватт-час.
Еще вчера, в субботу, электричество в Латвии стоило 69 евро за мегаватт-час. Впрочем, даже и эта цена может считаться низкой. Пока по данным Nord Pool за 2025 год, в среднем стоимость электричества в Латвии составляла более 105 евро за мегаватт-час.
В отдельные часы воскресенья стоимость электричества для Латвии вообще уйдет в минус. Это значит, что производитель готов даже доплачивать тому, кто заберет лишнюю электроэнернию. Прочем, это счастье долго не продлится - только в течение трех часов.