Суббота в Латвии будет ветреной: порывы до 20 м/с

В ночь на воскресенье температура воздуха местами опустится до -1..-4 градусов, но днем в большинстве районов Латвии будет светить солнце, и воздух прогреется до +11..+16 градусов. На следующей неделе в самые солнечные дни максимальная температура воздуха в ряде мест может достичь +20..+25 градусов. Ночи также будут необычно теплыми для весны — температура воздуха иногда будет оставаться выше +10 градусов.