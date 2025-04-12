Суббота в Латвии будет ветреной: порывы до 20 м/с
С субботы по всей Латвии станет теплее, и уже на следующей неделе температура поднимется выше +20 градусов, прогнозируют синоптики.
В субботу ожидается облачная погода, местами небо прояснится, но в отдельных северных районах возможны небольшие дожди. Будет дуть сильный юго-западный и южный ветер, в западных и центральных районах порывы достигнут скорости 15–19 метров в секунду (м/с), а в первой половине дня на морском побережье — даже до 20 м/с. Температура воздуха в Латвии в субботу поднимется до +7..+12 градусов.
В Риге будет преимущественно облачно, осадков не ожидается. Будет дуть слабый до умеренного юго-западный и южный ветер, в порывах до 13 м/с. Максимальная температура воздуха во второй половине дня составит около +10..+11 градусов.
В ночь на воскресенье температура воздуха местами опустится до -1..-4 градусов, но днем в большинстве районов Латвии будет светить солнце, и воздух прогреется до +11..+16 градусов. На следующей неделе в самые солнечные дни максимальная температура воздуха в ряде мест может достичь +20..+25 градусов. Ночи также будут необычно теплыми для весны — температура воздуха иногда будет оставаться выше +10 градусов.