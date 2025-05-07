Изучив передвижения населения, в Риге реформируют сеть маршрутов общественного транспорта

Как сообщает Рижская дума, сеть маршрутов общественного транспорта в Риге концептуально не пересматривалась более 30 лет. За это время в городской среде и в привычках передвижения жителей произошли значительные изменения — изменилась структура мест проживания и работы, выросло использование личного автотранспорта, а также получил развитие микротранспорт. При этом общественный транспорт по-прежнему играет важную роль в повседневной жизни рижан, однако существующую систему необходимо адаптировать к современным потребностям в передвижении, пояснили в самоуправлении.