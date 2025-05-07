Изучив передвижения населения, в Риге реформируют сеть маршрутов общественного транспорта
Рижская дума в сотрудничестве с градостроительной компанией Grupa93 и шведским филиалом международной консалтинговой компании WSP начала исследование, целью которого является оценка существующей сети маршрутов общественного транспорта и разработка сценариев ее реформирования.
Как сообщает Рижская дума, сеть маршрутов общественного транспорта в Риге концептуально не пересматривалась более 30 лет. За это время в городской среде и в привычках передвижения жителей произошли значительные изменения — изменилась структура мест проживания и работы, выросло использование личного автотранспорта, а также получил развитие микротранспорт. При этом общественный транспорт по-прежнему играет важную роль в повседневной жизни рижан, однако существующую систему необходимо адаптировать к современным потребностям в передвижении, пояснили в самоуправлении.
Чтобы создать сеть общественного транспорта, соответствующую современным требованиям, сначала будет проведено углубленное исследование текущей ситуации — как сейчас передвигаются жители Риги, какие у них предпочтения, привычки и потребности. Особое внимание будет уделено мнению общества, и в ходе исследования пройдет масштабный опрос жителей об их опыте использования общественного транспорта и потребностях.
На основе собранных данных будут разработаны два потенциальных сценария реформы сети маршрутов общественного транспорта Риги — каждый с разным подходом, акцентами и решениями. Сценарии будут оцениваться с учетом выгод для пассажиров, расходов для города и других факторов. Исследование продлится 14 месяцев.
Нельзя, однако, сказать, что в Риге с общественным транспортом вообще ничего не делается. Так, недавно городские власти изменили маршруты движения некоторых трамваев. Появился даже один новый маршрут - номер 14.