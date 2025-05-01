ВИДЕО: первый рейс! В Риге появился 14 трамвай, соединяющий Ильгюциемс с Кенгарагсом

1 мая был открыт новый трамвайный маршрут №14, который соединяет Ильгюциемс с Кенгарагсом. На этом маршруте будут курсировать в том числе и низкопольные трамваи. Этот маршрут идет мимо Рижского международного автовокзала, предоставляя жителям Пардаугавы возможность добраться до Центрального рынка. В TokTok появилось видео, как первый трамвай нового маршрута сегодня утром выезжал из депо.