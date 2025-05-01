ВИДЕО: первый рейс! В Риге появился 14 трамвай, соединяющий Ильгюциемс с Кенгарагсом
С 1 мая в Риге были введены существенные изменения в сети трамвайных маршрутов.
1 мая был открыт новый трамвайный маршрут №14, который соединяет Ильгюциемс с Кенгарагсом. На этом маршруте будут курсировать в том числе и низкопольные трамваи. Этот маршрут идет мимо Рижского международного автовокзала, предоставляя жителям Пардаугавы возможность добраться до Центрального рынка. В TokTok появилось видео, как первый трамвай нового маршрута сегодня утром выезжал из депо.
@talis.linkaits Rīgā jauns 14.tramvaja maršruts #iļģuciems #ķengarags #tramvajs #rigassatiksme #riga ♬ Tram - UnderPlanet
Действующий маршрут трамвая №2 продлен до Милгрависа и в дальнейшем будет курсировать под новым номером — №8 — по маршруту "Милгравис – ул. Тапешу". В выходные дни часть рейсов будет организована по укороченному маршруту "Привокзальная площадь – ул. Тапешу" и обозначена номером 8a. Интенсивность движения останется аналогичной текущему маршруту №2.
Учитывая, что жителям Ильгюциемса теперь доступен новый маршрут №14, изменился интервал движения маршрута №5.
Маршрут "Ильгюциемс – Милгравис" сохранен, но в расписании движения произошли изменения — увеличился интервал между рейсами. Эти изменения полностью компенсированы рейсами по новому маршруту №14 в направлении Ильгюциемса и маршруту №8 в направлении Милгрависа.
После завершения строительства путепровода в рамках проекта Rail Baltica восстановлено движение трамваев до Центрального рынка. Трамвай №10 двигается по кольцу Центрального рынка против часовой стрелки.
Маршрут от Бишумуйжи теперь проходит до набережной 11 Ноября, затем по улице Ластадияс до остановки "Автовокзал", далее — по улицам Прагаc и 13 Января обратно на привычный маршрут.
Также пересмотрены расписания трамваев маршрутов №1, 7 и 11 для лучшей координации с маршрутами №5, 8, 10 и 14 на общих участках. Количество рейсов меняться не будет, но уточнено распределение трамваев между 3-м и 5-м трамвайными депо.