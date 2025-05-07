"Доходность второго пенсионного уровня в Латвии крайне низка". Что сами пенсионеры думают о новой инициативе Минблага?
Ассоциация "Объединение латвийских сообществ пенсионеров" (LSKA) поддерживает инициативу Министерства благосостояния о внесении изменений в Закон о государственном фондированном пенсионном капитале, согласно которым за пять лет до достижения пенсионного возраста можно будет прекратить участие во втором пенсионном уровне и присоединить накопленный капитал к первому уровню.
Второй пенсионный уровень в Латвии начал действовать почти четверть века назад — с 1 июля 2001 года. Однако ставка социальных взносов на второй уровень за это время неоднократно менялась, а самый резкий спад произошел во время глобального финансового кризиса 2008 года, когда ставка с 8% снизилась до 2%. Хотя позднее она постепенно увеличивалась и теперь составляет 6%, людей все же тревожит низкая доходность пенсионных фондов, убытки от инфляции, а также то, что большая часть накоплений латвийских пенсионных фондов уходит за границу. По мнению LSKA, большая часть средств, вносимых жителями Латвии во второй и третий пенсионные уровни, должна оставаться в стране и укреплять ее экономику, а не поддерживать экономики других государств.
Кроме того, LSKA подчеркивает, что остается актуальной проблема недостаточной осведомленности жителей в выборе пенсионного плана, соответствующего их возрасту, а также их безразличия к этому вопросу. Как отмечает заместитель председателя правления LSKA Лилита Калная, удивляться нежеланию значительной части населения заниматься вопросами второго пенсионного уровня не приходится: «Доходность второго пенсионного уровня в Латвии крайне низка. Если, согласно данным VSAA за 2023 год, за 17,3 года с момента внедрения пенсионных фондов пенсионный капитал увеличился всего на 4%, то неудивительно, что людям безразлично, какой план им предложит управляющий фондом — ведь это не даст существенной прибавки к их будущей пенсии», — отмечает LSKA. Дополнительные опасения вызывают и наблюдаемые на фоне геополитической нестабильности колебания на мировых финансовых рынках, которые также негативно влияют на накопления второго пенсионного уровня.
«В такой ситуации инициатива Министерства благосостояния разрешить за пять лет до пенсии по собственному желанию выйти из второго уровня и перевести средства на первый уровень — это для многих настоящий "спасательный круг". Это возможность защитить свои накопления от "американских горок" и рисков потерять значительную часть капитала из-за нестабильности рынков», — поясняет позицию LSKA Лилита Калная.