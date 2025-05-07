"Доходность второго пенсионного уровня в Латвии крайне низка". Что сами пенсионеры думают о новой инициативе Минблага?

Второй пенсионный уровень в Латвии начал действовать почти четверть века назад — с 1 июля 2001 года. Однако ставка социальных взносов на второй уровень за это время неоднократно менялась, а самый резкий спад произошел во время глобального финансового кризиса 2008 года, когда ставка с 8% снизилась до 2%. Хотя позднее она постепенно увеличивалась и теперь составляет 6%, людей все же тревожит низкая доходность пенсионных фондов, убытки от инфляции, а также то, что большая часть накоплений латвийских пенсионных фондов уходит за границу. По мнению LSKA, большая часть средств, вносимых жителями Латвии во второй и третий пенсионные уровни, должна оставаться в стране и укреплять ее экономику, а не поддерживать экономики других государств.