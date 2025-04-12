Грядет потепление: синоптики обещают первую "летнюю" неделю этого года
После недели, когда Латвию вновь вернули в объятия зимы — с заморозками, снегом и обледенением дорог — грядущие дни станут долгожданным поворотом к настоящей весне. Природа, кажется, готова быстро наверстать упущенное: синоптики обещают не просто потепление, а резкий и устойчивый температурный скачок, который к концу недели может приблизиться к историческим максимумам.
Редактор прогноза погоды на канале TV3 Мартин Бергштейн в своих соцсетях сообщил, что первым весенним предвестником станет уже это воскресенье, когда в отдельных регионах страны температура воздуха поднимется до +15°C. Но по-настоящему ощутить тепло латвийцы смогут в понедельник — ожидается первый в этом году температурный рубеж в +20°C.
Ночные температуры также значительно изменятся: больше никаких заморозков. В темное время суток столбик термометра не будет опускаться ниже +4…+10°C, а к концу недели — и вовсе +12…+15°C.
Во вторник и среду тепло немного отступит — из-за увеличения облачности температура снизится на несколько градусов. В некоторых местах возможны кратковременные дожди. Однако синоптики подчеркивают: это лишь временное явление, и уже со второй половины недели погода снова начнет радовать.
Во второй половине недели в регион поступит еще более теплая воздушная масса. В дневные часы воздух будет прогреваться до +25°C, а ночами останется комфортно теплым — от +12 до +15°C.
Такое развитие событий делает возможным побитие температурных рекордов. Напомним, самый теплый апрельский день в истории наблюдений зафиксирован 24 апреля 2000 года в Риге, когда воздух прогрелся до +27,9°C. Пока что модели столь экстремального тепла не показывают, но превышение локальных рекордов вполне возможно.
Прогнозы на Пасху пока остаются переменчивыми — точной картины еще нет. Синоптики рекомендуют начать следить за обновлениями с начала следующей недели, когда метеомодели станут надежнее.
Nākamā nedēļa ne tikai šķitīs, bet būs pilnīgs pretstats šai nedēļai, kurā novērojām gan salu, gan sniegu, gan pamatīgu apledojumu.— Martins Bergšteins (@MeteoLatvia) April 11, 2025
☀️ Jau svētdien vietām gaiss iesils līdz +15°C, bet pirmdien sagaidīsim šī gada pirmos +20°C. Arī naktīs sals vairs nebūs novērojams - gaisa… pic.twitter.com/ebh9GEz74o