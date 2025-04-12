Грядет потепление: синоптики обещают первую "летнюю" неделю этого года

Редактор прогноза погоды на канале TV3 Мартин Бергштейн в своих соцсетях сообщил, что первым весенним предвестником станет уже это воскресенье, когда в отдельных регионах страны температура воздуха поднимется до +15°C. Но по-настоящему ощутить тепло латвийцы смогут в понедельник — ожидается первый в этом году температурный рубеж в +20°C.