Грядет потепление: синоптики обещают первую "летнюю" неделю этого года
фото: LETA
До +25 и никаких заморозков: в Латвии наступает резкое потепление.
В Латвии

Грядет потепление: синоптики обещают первую "летнюю" неделю этого года

Отдел новостей

Otkrito.lv

После недели, когда Латвию вновь вернули в объятия зимы — с заморозками, снегом и обледенением дорог — грядущие дни станут долгожданным поворотом к настоящей весне. Природа, кажется, готова быстро наверстать упущенное: синоптики обещают не просто потепление, а резкий и устойчивый температурный скачок, который к концу недели может приблизиться к историческим максимумам.

Редактор прогноза погоды на канале TV3 Мартин Бергштейн в своих соцсетях сообщил, что первым весенним предвестником станет уже это воскресенье, когда в отдельных регионах страны температура воздуха поднимется до +15°C. Но по-настоящему ощутить тепло латвийцы смогут в понедельник — ожидается первый в этом году температурный рубеж в +20°C.

Ночные температуры также значительно изменятся: больше никаких заморозков. В темное время суток столбик термометра не будет опускаться ниже +4…+10°C, а к концу недели — и вовсе +12…+15°C.

Во вторник и среду тепло немного отступит — из-за увеличения облачности температура снизится на несколько градусов. В некоторых местах возможны кратковременные дожди. Однако синоптики подчеркивают: это лишь временное явление, и уже со второй половины недели погода снова начнет радовать.

Во второй половине недели в регион поступит еще более теплая воздушная масса. В дневные часы воздух будет прогреваться до +25°C, а ночами останется комфортно теплым — от +12 до +15°C.

Такое развитие событий делает возможным побитие температурных рекордов. Напомним, самый теплый апрельский день в истории наблюдений зафиксирован 24 апреля 2000 года в Риге, когда воздух прогрелся до +27,9°C. Пока что модели столь экстремального тепла не показывают, но превышение локальных рекордов вполне возможно.

Прогнозы на Пасху пока остаются переменчивыми — точной картины еще нет. Синоптики рекомендуют начать следить за обновлениями с начала следующей недели, когда метеомодели станут надежнее.

Темы

Прогноз погодыTV3

Другие сейчас читают